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Кузяев хочет остаться в «Зените»
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Сообщается, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев хочет остаться в петербургском клубе. Контракт 27-летнего игрока истекает в конце этого сезона, однако в приоритете для футболиста продление соглашения с "Зенитом".В источнике
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С чего всё начиналось
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Далер Кузяев намерен уехать в Европу

Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне. Ранее отец хавбека, Адьям Кузяев, отметил, что они с сыном не рассматривают предложения других клубов, а также сообщил, что игрок не приступил к переговорам о новом контракте с «Зенитом». Полузащитник провёл за «Зенит» 85 матчей и забил 11 мячей.
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Приоритет Кузяева – остаться в «Зените»

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Кузяев хочет остаться в «Зените»

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