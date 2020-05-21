Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне. Ранее отец хавбека, Адьям Кузяев, отметил, что они с сыном не рассматривают предложения других клубов, а также сообщил, что игрок не приступил к переговорам о новом контракте с «Зенитом». Полузащитник провёл за «Зенит» 85 матчей и забил 11 мячей.