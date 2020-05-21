Кузяев хочет остаться в «Зените»
Сообщается, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев хочет остаться в петербургском клубе. Контракт 27-летнего игрока истекает в конце этого сезона, однако в приоритете для футболиста продление соглашения с "Зенитом".В источнике
С чего всё начиналось
Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне. Ранее отец хавбека, Адьям Кузяев, отметил, что они с сыном не рассматривают предложения других клубов, а также сообщил, что игрок не приступил к переговорам о новом контракте с «Зенитом». Полузащитник провёл за «Зенит» 85 матчей и забил 11 мячей.