Далер Кузяев может покинуть «Зенит»
Полузащитник сборной России Далер Кузяев может покинуть "Зенит" ближайшим летом. Контракт футболиста с чемпионами страны истекает в июне, и новый договор ему пока не предложен. Как сообщил Чемпионат.com, Кузяев намерен продолжить карьеру в зарубежном клубе.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Далер Кузяев, с большой долей вероятности, не будет продлевать контракт с «Зенитом». Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне.