Далер Кузяев может покинуть «Зенит»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев может покинуть "Зенит" ближайшим летом. Контракт футболиста с чемпионами страны истекает в июне, и новый договор ему пока не предложен. Как сообщил Чемпионат.com, Кузяев намерен продолжить карьеру в зарубежном клубе.