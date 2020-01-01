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Дани Алвес высказался об уходе Суареса из «Барселоны»
Soccernews.ru
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Экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес отреагировал на слова Лионеля Месси об уходе Луиса Суареса в "Атлетико".В источнике
Подробнее о событии
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«В „Барселоне“ не знают, что такое уважение». Дани Алвес прокомментировал уход Луиса Суареса из каталонского клуба

Матч ТВ вчера в 22:54
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Дани Алвес высказался об уходе Суареса из «Барселоны»

Soccernews.ru вчера в 14:28
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Дани Алвес – об уходе Суареса из «Барселоны»: «Дело в уважении, а они этого не знают»

Бомбардир.ру вчера в 13:32
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