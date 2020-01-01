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Даниэль Субашич рассказал о проблеме «Монако» после ухода из клуба
Вести.Ru
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Бывший вратарь «Монако» Даниэль Субашич, накануне, 9 июня, покинувший команду, рассказал о проблеме клуба.В источнике
Подробнее о событии
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Субашич: «„Монако“ не хватает правильного руководства и игроков»

Soccer.ru вчера в 22:35 
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«Каждые полгода все меняется». Субашич раскритиковал «Монако»

Спорт-Экспресс вчера в 21:05
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Даниэль Субашич рассказал о проблеме «Монако» после ухода из клуба

Чемпионат вчера в 13:51
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