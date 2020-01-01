Данни может вернуться в «Зенит»

Экс-хавбек «Зенита» Мигель Данни может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга. По данным источника, он может занять одну из должностей в спортивном отделе. Данни завершил карьеру в декабре 2019 года.