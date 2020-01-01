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Данни может вернуться в «Зенит»
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Экс-хавбек «Зенита» Мигель Данни может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга. По данным источника, он может занять одну из должностей в спортивном отделе. Данни завершил карьеру в декабре 2019 года.В источнике
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Подробнее о событии
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Данни предлагал к рассмотрению «Зенитом» нескольких игроков и обсуждает с руководством клуба возможность работы в Петербурге

Спорт уик-энд 12:08
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Данни может войти в администрацию «Зенита»

Sport.ru 11:29
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Данни может вернуться в «Зенит»

Евро-футбол.ру 11:25
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