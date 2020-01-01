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Дарио Срна назначен директором «Шахтера»
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Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна занял должность директора по футболу украинского клуба.В источнике
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Срна получил в «Шахтере» должность директора по футболу

Советский спорт 13:21
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Дарио Срна получил руководящую должность в «Шахтере»

Спорт-Экспресс 12:05
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Срна назначили на руководящую должность в «Шахтере»

Спорт день за днем 11:56
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