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Украина.руУкраина.ру
Дарио Срна сравнил «Шахтер» с застрявшими в Ухане украинцами
ua.Tribuna.com
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  • Сегодня (Киев)
Ранее «Шахтер» с подачи своего владельца олигарха Рината Ахметова предложил предоставить свой клубный лайнер для эвакуации украинцев из КНР.В источнике
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Дарио Срна сравнил «Шахтер» с застрявшими в Ухане украинцами

Украина.ру 07:47
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