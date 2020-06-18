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Давид Луис винит себя в поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити»
Гол.ру
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Бразильский защитник "Арсенала" Давид Луис прокомментировал поражение "канониров" в матче 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:3).В источнике
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Давид Луис: «Это только моя вина»

FAPL.ru 01:00
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Луис: «Поражение от „Манчестер Сити“ - полностью моя вина»

Евро-футбол.ру 00:44
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Давид Луис взял вину за крупное поражение от «Манчестер Сити» на себя

Газета.Ru вчера в 21:57
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