Давид Луис винит себя в поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити»

Бразильский защитник "Арсенала" Давид Луис прокомментировал поражение "канониров" в матче 28-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:3). В источнике