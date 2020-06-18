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Газета.RuГазета.Ru
Давид Луис взял вину за крупное поражение от «Манчестер Сити» на себя
Гол.ру
  • Гол.ру
  • Чемпионат
Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис взял вину за крупное поражение от "Манчестер Сити" на себя.В источнике
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Давид Луис: «Это только моя вина»

FAPL.ru 01:00
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Луис: «Поражение от „Манчестер Сити“ - полностью моя вина»

Евро-футбол.ру 00:44
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Давид Луис взял вину за крупное поражение от «Манчестер Сити» на себя

Газета.Ru вчера в 21:57
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