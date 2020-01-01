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Давид Сильва намерен остаться в «Манчестер Сити» до конца сезона
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По сообщения The Times, Сильва намерен покинуть МС предстоящим летом, однако, готов остаться в команде на столько, сколько потребуется для завершения текущего сезона.В источнике
Подробнее о событии
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Давид Сильва не уйдет из «Ман Сити», пока сезон не будет доигран

Sports.ru 10:58
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Давид Сильва готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру 11:25
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Сильва готов остаться в «Ман Сити» до конца сезона-2019/20

Sportbox.RU 04:20
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