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Давид Сильва перешел в «Реал Сосьедад»
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Покинувший по окончании сезона английский "Манчестер Сити" полузащитник Давид Сильва подписал контракт с "Реалом Сосьедад", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.В источнике
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Давид Сильва подписал контракт с «Реал Сосьедадом»

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