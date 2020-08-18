Давид Сильва перешел в «Реал Сосьедад»

Покинувший по окончании сезона английский "Манчестер Сити" полузащитник Давид Сильва подписал контракт с "Реалом Сосьедад", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.