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Давид Вилья: «На 90 процентов был уверен, что перейду в „Арсенал“»
Bookmaker-ratings.ru
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  • Матч ТВ
Не знаю, что произошло бы, если бы я перешел в «Арсенал». Я рад, что оказался в «Атлетико», не только потому что выиграл чемпионат Испании.В источнике
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Давид Вилья: Я на 90 процентов был уверен, что перейду в «Арсенал»

Bookmaker-ratings.ru 04:24
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Вилья: был уверен на 90%, что перейду в «Арсенал»

Чемпионат 03:46
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Давид Вилья: «На 90 процентов был уверен, что перейду в „Арсенал“»

Матч ТВ 03:22
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