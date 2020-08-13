Давиташвили может перейти из «Рубина» в «Ротор»

Казанский клуб уже ведёт переговоры с волгоградцами на предмет аренды 19-летнего хавбека. Отметим, что Давиташвили является клиентом известного грузинского агента Мамуки Джугели, который по-прежнему имеет значительное влияние в «Роторе» и занимается комплектованием команды. В источнике