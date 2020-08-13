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MetaratingsMetaratings
Давиташвили может перейти из «Рубина» в «Ротор»
НовостиВолгограда.ру
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Казанский клуб уже ведёт переговоры с волгоградцами на предмет аренды 19-летнего хавбека. Отметим, что Давиташвили является клиентом известного грузинского агента Мамуки Джугели, который по-прежнему имеет значительное влияние в «Роторе» и занимается комплектованием команды.В источнике
С чего всё начиналось
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Давиташвили может перейти из «Рубина» в «Ротор»

Как стало известно Metaratings.ru, полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили может продолжить карьеру в «Роторе». Казанский клуб уже ведёт переговоры с волгоградцами на предмет аренды 19-летнего хавбека.
Metaratings 00:52
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Источник: «Рубин» может отдать Давиташвили в «Ротор»

Реальное время 03:22
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Полузащитник Зурико Давиташвили может покинуть «Рубин»

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СМИ: «Рубин» может расстаться с Давиташвили

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