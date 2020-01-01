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Де Брюйне заявил, что деньги правят футболом
Soccernews.ru
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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне поделился своим мнением о плотном графике, который вызван эпидемией коронавируса.В источнике
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Де Брюйне заявил, что деньги правят футболом

Футбол России 04:17
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Кевин Де Брюйне: «Деньги правят игрой. Через шесть месяцев мы все будем сломлены физически и морально»

Sportbox.RU 03:43
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Кевин Де Брюйне: «Деньги правят игрой. Через шесть месяцев мы все будем сломлены физически и морально»

Матч ТВ 03:43
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