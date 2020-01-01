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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Де Брёйне: «Сказал Анри, что иду за его рекордом»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Говорил: «Тьерри, я приду за тобой в этом сезоне». Иметь 16 голевых передач – это очень хорошо для креативного игрока. Но если я не побью рекорд – ничего страшного.В источнике
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Де Брюйне – Анри: «Тьерри, я приду за тобой и твоим рекордом»

Бомбардир.ру 09:58
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Де Брюйне намерен побить рекорд Анри по ассистам

Soccer.ru 09:48 
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«Анри, я приду за тобой». Де Брёйне намерен побить достижение легендарного француза

Чемпионат 09:34
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