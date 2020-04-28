Де Брёйне: «Сказал Анри, что иду за его рекордом»

Говорил: «Тьерри, я приду за тобой в этом сезоне». Иметь 16 голевых передач – это очень хорошо для креативного игрока. Но если я не побью рекорд – ничего страшного.