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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Де Брёйне: «Сказал Анри, что иду за его рекордом»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Говорил: «Тьерри, я приду за тобой в этом сезоне». Иметь 16 голевых передач – это очень хорошо для креативного игрока. Но если я не побью рекорд – ничего страшного.В источнике
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Де Брёйне: «Сказал Анри, что иду за его рекордом»

Евро-футбол.ру 08:43
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Де Брейне хочет догнать Анри по числу голевых передач в АПЛ

Газета.Ru 08:33
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«Тьерри, я иду за тобой». Де Брейне намерен побить рекорд Анри по результативным передачам

Sport24.ru 08:24 
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