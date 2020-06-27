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Де Брюйне: «Мы понимали, что догнать „Ливерпуль“ невозможно»
Sports.ru
  • Sports.ru
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал досрочную победу "Ливерпуля" в чемпионате Англии.В источнике
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Кевин Де Брёйне: этот сезон ещё может стать невероятным для «Манчестер Сити»

Чемпионат 03:19
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Де Брейне: «Будем честны, „Ливерпуль“ был лучше в этом году, чем „Манчестер Сити“»

Sport24.ru 02:59 
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Кевин де Брюйне: «Знали, что догнать „Ливерпуль“ невозможно. Они были лучше в этом году»

Sports.ru 02:36
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