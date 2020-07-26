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Де Брюйне набрал 100-е очко в АПЛ в 155-м матче
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне забил «Норвичу» (2:0, перерыв) в матче заключительного тура АПЛ. Это 100-е очко по системе «гол+пас» для бельгийца в АПЛ.В источнике
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Де Брюйне набрал 100 очков в АПЛ по системе «гол+пас»

Бомбардир.ру 12:39
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Хавбек «Ман Сити» Де Брейне набрал сотое очко в АПЛ по системе «гол+пас»

Газета.Ru 12:37
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Де Брюйне набрал 100-е очко в АПЛ в 155-м матче

Sports.ru 12:07
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