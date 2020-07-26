Де Брюйне набрал 100-е очко в АПЛ в 155-м матче

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне забил «Норвичу» (2:0, перерыв) в матче заключительного тура АПЛ. Это 100-е очко по системе «гол+пас» для бельгийца в АПЛ.