НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЛестер — Манчестер Юнайтед 0:2«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»«Манчестер Сити» разгромил «Норвич» в заключительном туре АПЛ«Ливерпуль» выиграл 32 матча в сезоне АПЛ и повторил рекорд «Ман Сити»У Жиру 8 голов в 11 последних матчах. Он забил в четырех играх подрядГлавное«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов«Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Хэмом» и сохранила прописку в АПЛSports.ruДе Брюйне набрал 100-е очко в АПЛ в 155-м матчеSports.ru2Sports.ruГазета.RuПолузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне забил «Норвичу» (2:0, перерыв) в матче заключительного тура АПЛ. Это 100-е очко по системе «гол+пас» для бельгийца в АПЛ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Де Брюйне набрал 100 очков в АПЛ по системе «гол+пас»Бомбардир.ру 12:39Хавбек «Ман Сити» Де Брейне набрал сотое очко в АПЛ по системе «гол+пас»Газета.Ru 12:37Де Брюйне набрал 100-е очко в АПЛ в 155-м матчеSports.ru 12:07рекламаЕщё по темеЛестер — Манчестер Юнайтед 0:2«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»«Манчестер Сити» разгромил «Норвич» в заключительном туре АПЛ«Ливерпуль» выиграл 32 матча в сезоне АПЛ и повторил рекорд «Ман Сити»У Жиру 8 голов в 11 последних матчах. Он забил в четырех играх подрядГлавное«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов«Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Хэмом» и сохранила прописку в АПЛНовости