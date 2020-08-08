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Де Лигт: «Мне предстоит операция на плече. Теперь думаю об этом»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Потребуется какое-то время, чтобы оправиться от этого.В источнике
Подробнее о событии
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Де Лигт: «Мне предстоит операция на плече. Теперь думаю об этом»

Soccer.ru вчера в 22:15
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Защитник «Ювентуса»: мы сильно разочарованы

Газета.Ru вчера в 21:20
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«Выиграли 2:1, но этого не хватило». Де Лигт — о победе над «Лионом»

Спорт-Экспресс вчера в 20:57
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