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Дебют Кокорина за «Спартак» отложен на неопределенный срок
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Дебют нападающего Александра Кокорина за московский «Спартак» отложен на неопределенный срок.В источнике
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Газизов: надеемся, что Кокорин сыграет с «Уфой»

РИА Новости 08:46
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Источник: Кокорин не сыграет с «Уфой» и «Локомотивом»

Матч ТВ 07:53
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Источник: Кокорин не сыграет с «Уфой» и «Локомотивом»

Sportbox.RU 07:53
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