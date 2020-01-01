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Ещенко подшутил над Ребровым в соцсетях
Футбол России
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
На фотографии все футболисты одеты в командных цветах, а голкипер Артем Ребров в спортивной кофте. Ещенко это показалось забавным, и он решил подшутить над игроком.В источнике
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Ещенко подшутил над Ребровым в соцсетях

Soccernews.ru 04:22
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«Дед еще в 90-х». Ещенко троллит Реброва в соцсетях

Спорт-Экспресс 03:55
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«Дед ещё в 90-х». Ещенко пошутил над Ребровым

Футбол России 03:32
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