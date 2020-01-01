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Дэнни Роуз: к игрокам АПЛ относятся так, будто мы лабораторные крысы
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • BetOn
  • РБК
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз, выступающий за «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды, высказался о возможном возобновлении сезона в английской Премьер-лиге, приостановленном из-за пандемии коронавируса.В источнике
Дэнни Роуз
британский футболист
Могу только представить, как люди у себя дома обсуждают, что футболисты так много зарабатывают, что им стоит продолжить играть. Потенциально я могу подвергнуть свое здоровье риску ради развлечения людей. Честно говоря, я бы не хотел в этом участвовать.
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