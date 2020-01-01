Дэнни Роуз: к игрокам АПЛ относятся так, будто мы лабораторные крысы
Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз, выступающий за «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды, высказался о возможном возобновлении сезона в английской Премьер-лиге, приостановленном из-за пандемии коронавируса.В источнике Могу только представить, как люди у себя дома обсуждают, что футболисты так много зарабатывают, что им стоит продолжить играть. Потенциально я могу подвергнуть свое здоровье риску ради развлечения людей. Честно говоря, я бы не хотел в этом участвовать.
Sportbox.RU вчера в 18:45
Советский спорт вчера в 16:57