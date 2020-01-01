Дэнни Роуз британский футболист

Могу только представить, как люди у себя дома обсуждают, что футболисты так много зарабатывают, что им стоит продолжить играть. Потенциально я могу подвергнуть свое здоровье риску ради развлечения людей. Честно говоря, я бы не хотел в этом участвовать.