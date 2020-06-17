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Дэвис назвал «бомбардирское» прозвище Левандовского
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис раскрыл бомбардирское прозвище своего одноклубника Роберта Левандовского.В источнике
Подробнее о событии
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Дэвис назвал «бомбардирское» прозвище Левандовского

Матч ТВ 01:27
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Дэвис назвал «бомбардирское» прозвище Левандовского

Sportbox.RU 01:27
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Дэвис — о Левандовски: «Он просто взял и забил 31 гол за сезон. Поэтому мы зовем его Леванголски»

Sport24.ru 01:07 
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