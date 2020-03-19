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Действующий чемпион Белоруссии сыграл вничью в первом туре
Брестская газета
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В чемпионате Белоруссии проходят матчи первого тура. Действующий чемпион страны "Динамо Брест" сегодня принимал команду "Смолевичи".В источнике
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