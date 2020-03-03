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Дель Пьеро назвал фамилии трёх лучших российских игроков в истории
Матч ТВ
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  • Футбол России
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Бывший нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал трёх лучших, по его мнению, футболистов из России.В источнике
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