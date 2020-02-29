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Дель Пьеро: «никто не думал, что Роналду перейдет в „Ювентус“»
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«Ювентус» - великий клуб, но никто не думал, что Роналду сюда перейдет. К большой радости преданных поклонников «старой синьоры», Роналдо подписал с нами контракт.В источнике
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Дель Пьеро побывал в эфире «Вечернего Урганта». ВИДЕО

Sport.ru 02:00
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Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Soccer.ru 01:26 
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Дель Пьеро: «Ювентус» — великая команда, но никто не думал, что Роналду перейдёт

Чемпионат 01:54
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