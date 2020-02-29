Дель Пьеро: «никто не думал, что Роналду перейдет в „Ювентус“»

«Ювентус» - великий клуб, но никто не думал, что Роналду сюда перейдет. К большой радости преданных поклонников «старой синьоры», Роналдо подписал с нами контракт. В источнике