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Дель Пьеро попал в больницу из-за камня в почках
Soccernews.ru
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Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.В источнике
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