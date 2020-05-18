НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧемпионат России по футболу возобновят с 21 июняБестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и РоднинойВидео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»Анатолий Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь футболистовРИА НовостиДель Пьеро попал в больницу из-за камня в почкахSoccernews.ru6Soccernews.ruSports.ruГЛАС.RUЕвро-футбол.руСпорт-ЭкспрессSportbox.RUЭкс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Алессандро Дель Пьеро объяснил причину госпитализации в клинику СШАЕвро-футбол.ру 18:53Дель Пьеро попал в больницу из-за камня в почкахРИА Новости 18:41Легенда «Ювентуса» Дель Пьеро попал в больницу. У него не коронавирусSoccernews.ru 17:24рекламаГлавноеЧемпионат России по футболу возобновят с 21 июняБестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и РоднинойВидео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»Анатолий Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь футболистовНовости