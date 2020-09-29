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Дембеле может перейти в клуб АПЛ
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Сумма перехода может составить примерно 60 миллионов евро. Продажа нападающего позволит "блаугране" купить футболиста "Лиона" Мемфиса Депая. Дембеле перешел в "Барселону" летом 2017 года.В источнике
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