Дембеле может перейти в клуб АПЛ

Сумма перехода может составить примерно 60 миллионов евро. Продажа нападающего позволит "блаугране" купить футболиста "Лиона" Мемфиса Депая. Дембеле перешел в "Барселону" летом 2017 года.