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«Валенсия» планирует выслушать предложения по Черышеву
Soccernews.ru
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«Валенсия» планирует провести масштабные изменения в составе.В источнике
Подробнее о событии
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«Валенсия» готова рассмотреть предложения по Черышеву (Superdeporte)

Sports.ru 07:10
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«Валенсия» готова рассмотреть предложения по трансферу Черышева

Sport24.ru 06:58 
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В Испании не исключили: «Валенсия» может расстаться с Черышевым летом

Спорт-Экспресс 06:45
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