«Зенит» собирается приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева
Петербургский "Зенит" активно обсуждает с "Валенсией" трансфер российского полузащитника испанского клуба Дениса Черышева. По информации известного спортивного журналиста Игоря Рабинера, сине-бело-голубые близки к тому, чтобы подписать контракт с 29-летним футболистом.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер в своем Telegram-канале, «Зенит» близок к приобретению полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 4,8 миллиона евро.