«Зенит» собирается приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева

Петербургский "Зенит" активно обсуждает с "Валенсией" трансфер российского полузащитника испанского клуба Дениса Черышева. По информации известного спортивного журналиста Игоря Рабинера, сине-бело-голубые близки к тому, чтобы подписать контракт с 29-летним футболистом.