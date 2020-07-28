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«Зенит» собирается приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева
МР7.ру
  • Моя Москва.онлайн0:39
Петербургский "Зенит" активно обсуждает с "Валенсией" трансфер российского полузащитника испанского клуба Дениса Черышева. По информации известного спортивного журналиста Игоря Рабинера, сине-бело-голубые близки к тому, чтобы подписать контракт с 29-летним футболистом.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» близок к приобретению Черышева

Как сообщает обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер в своем Telegram-канале, «Зенит» близок к приобретению полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 4,8 миллиона евро.
Спорт-Экспресс 04:12
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