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Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Спорт день за днем
  • Моя Москва.онлайн0:51
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
Прежнее достижение «Валенсии» принадлежало Роберто Сольдадо, который забил гол через четыре минуты после выхода на поле в ворота турецкого «Бурсаспора» в 2010 году.В источнике
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Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

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Sport.ru вчера в 16:45
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