Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Прежнее достижение «Валенсии» принадлежало Роберто Сольдадо, который забил гол через четыре минуты после выхода на поле в ворота турецкого «Бурсаспора» в 2010 году.