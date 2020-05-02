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Денис Давыдов не смог вылететь из Болгарии в Россию
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Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов заявил, что не может вернуться в Россию из Болгарии.В источнике
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Кристина Давыдова: «Мы хотим, чтобы нас заметили и хоть как-то помогли»

Матч ТВ 11:15
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Денис Давыдов не смог заиграть и в Болгарии. А теперь не может вернуться в Россию

Sport24.ru 12:00 
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Софийский ЦСКА: «Не оставим Давыдова на улице»

Sportbox.RU 03:30
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