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Денис Давыдов покинет софийский ЦСКА
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Российский нападающий Денис Давыдов покинет софийский ЦСКА, стороны ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Sportal.bg. В России футболист известен по выступлениям за московский «Спартак».В источнике
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Источник: экс-игрок «Спартака» Давыдов покинет софийский ЦСКА

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Источник: воспитанник «Спартака» Давыдов покинет софийский ЦСКА

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