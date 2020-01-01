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Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА
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Российский нападающий ЦСКА Денис Давыдов покинул софийский клуб.В источнике
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Денис Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА

Sports.ru 00:08
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Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

Спорт-Экспресс вчера в 14:50
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Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

Футбол России вчера в 14:06
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