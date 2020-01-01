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Денис Глушаков: Допускаю, что еще сыграю за «Спартак»
Евро-футбол.ру
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Захотелось что-то поменять и я ушел в Спартак.В источнике
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Денис Глушаков: Допускаю, что еще сыграю за «Спартак»

Советский спорт 17:36
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Денис Глушаков: может, ещё сыграю в футболке «Спартака»

Чемпионат 17:29
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Глушаков не исключает, что еще сыграет за «Спартак»

Футбол России 16:03
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