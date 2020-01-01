НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Денис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccer.ru
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не исключил возвращения в «Спартак». Игрок выступал в составе красно-белых с 2013 по 2019 год.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Глушаков о негативе: «Уехал в „Ахмат“ перезагрузить себе голову. Футбол меня отвлекал»

Sports.ru вчера в 23:16
alt

Глушаков: «Я оставил своё имя в истории „Спартака“. Возможно, ещё вернусь»

Soccer.ru вчера в 17:31 
alt

Денис Глушаков: может, ещё сыграю в футболке «Спартака»

Чемпионат вчера в 17:29
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости