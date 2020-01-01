Денис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не исключил возвращения в «Спартак». Игрок выступал в составе красно-белых с 2013 по 2019 год. В источнике