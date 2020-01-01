НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Денис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Советский спорт
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccer.ru
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не исключил возвращения в «Спартак». Игрок выступал в составе красно-белых с 2013 по 2019 год.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Денис Глушаков: Допускаю, что еще сыграю за «Спартак»

Советский спорт 17:36
alt

Денис Глушаков: может, ещё сыграю в футболке «Спартака»

Чемпионат 17:29
alt

Глушаков не исключает, что еще сыграет за «Спартак»

Футбол России 16:03
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости