НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеДенис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКАГлушаков считает, что «Локомотив» можно переименовать в ФК «Семин»Глушаков заявил о желании возглавить сборную РоссииГлушаков поделился мнением о возобновлении РПЛГлушаков рассказал, что после «Спартака» мог перейти в «Ростов»ГлавноеКикнадзе ответил, почему «Локомотив» расстался с СёминымУ футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирусТурник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута«Бавария» разгромила «Айнтрахт» на своем полеТренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную БолгарииСпорт-ЭкспрессДенис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»Sports.ru6Sports.ruСоветский спортФутбол РоссииГазета.RuСпорт-ЭкспрессSoccer.ruПолузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не исключил возвращения в «Спартак». Игрок выступал в составе красно-белых с 2013 по 2019 год.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Денис Глушаков: Допускаю, что еще сыграю за «Спартак»Советский спорт 17:36Денис Глушаков: может, ещё сыграю в футболке «Спартака»Чемпионат 17:29Глушаков не исключает, что еще сыграет за «Спартак»Футбол России 16:03рекламаЕщё по темеДенис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКАГлушаков считает, что «Локомотив» можно переименовать в ФК «Семин»Глушаков заявил о желании возглавить сборную РоссииГлушаков поделился мнением о возобновлении РПЛГлушаков рассказал, что после «Спартака» мог перейти в «Ростов»ГлавноеКикнадзе ответил, почему «Локомотив» расстался с СёминымУ футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирусТурник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута«Бавария» разгромила «Айнтрахт» на своем полеТренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную БолгарииНовости