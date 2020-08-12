Денис Глушаков — о своем будущем: «Могу уехать очень далеко»
Можно остаться тут, а можно уехать очень далеко, — заявил Глушаков. В минувшем сезоне Тинькофф чемпионата России 33-летний Глушаков провел 24 матча в составе «Ахмата» и забил 4 мяча. Ранее стало известно о его уходе из грозненского клуба.В источнике Мое будущее пока в невесомости. Тренируемся, работаем. Посмотрим, неделька-две. Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим. Я тренируюсь — готовлюсь, но пока сам не знаю. Можно и далеко уехать.Газета.Ru19:36