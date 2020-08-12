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Денис Глушаков — о своем будущем: «Могу уехать очень далеко»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
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  • Soccernews.ru
Можно остаться тут, а можно уехать очень далеко, — заявил Глушаков. В минувшем сезоне Тинькофф чемпионата России 33-летний Глушаков провел 24 матча в составе «Ахмата» и забил 4 мяча. Ранее стало известно о его уходе из грозненского клуба.В источнике
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Денис Глушаков
российский футболист
Мое будущее пока в невесомости. Тренируемся, работаем. Посмотрим, неделька-две. Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим. Я тренируюсь — готовлюсь, но пока сам не знаю. Можно и далеко уехать.Газета.Ru19:36
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Глушаков: могу уехать очень далеко

Чемпионат 18:26
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Глушаков — о своем будущем: «Можно остаться в РПЛ, а можно уехать очень далеко»

Sport24.ru 18:17 
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Денис Глушаков — о своем будущем: «Могу уехать очень далеко»

Матч ТВ 16:36
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