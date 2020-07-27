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Глушаков попросился обратно в «Спартак»
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По информации источника, футболист лично попросился обратно в стан красно-белых, так как у него остались хорошие отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном. Переговоры с «Динамо» игрок также планирует вести без привлечения посредников.В источнике
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С чего всё начиналось
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Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо»

В мае появилась информация, что "Спартак" ведет переговоры с Глушаковым. Однако на тот момент генеральный директор клуба Томас Цорн это опроверг. В середине июля Глушаков заявил, что у него остались хорошие отношения с Федуном.
РБК спорт 01:00
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Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо»

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