Глушаков не ответил на звонки РБК. РБК отправил запросы в «Спартак», «Динамо» и «Ахмат». Ранее издание Metaratings сообщило, что 33-летний спортсмен покинет "Ахмат" по договоренности с клубом и попробует перейти в один из московских или зарубежных клубов.