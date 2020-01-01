Денис Глушаков хочет вернуться в «Спартак»
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков хотел бы вернуться в свою бывшую команду. Контракт полузащитника с грозненским "Ахматом" истек, и 33-летний футболист стал свободным агентом. По информации РБК, Денис хотел бы вернуться в "Спартак".В источнике
С чего всё начиналось
Глушаков не ответил на звонки РБК. РБК отправил запросы в «Спартак», «Динамо» и «Ахмат». Ранее издание Metaratings сообщило, что 33-летний спортсмен покинет "Ахмат" по договоренности с клубом и попробует перейти в один из московских или зарубежных клубов.