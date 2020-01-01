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Денис Глушаков хочет вернуться в «Спартак»
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Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков хотел бы вернуться в свою бывшую команду. Контракт полузащитника с грозненским "Ахматом" истек, и 33-летний футболист стал свободным агентом. По информации РБК, Денис хотел бы вернуться в "Спартак".В источнике
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С чего всё начиналось
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Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо»

Глушаков не ответил на звонки РБК. РБК отправил запросы в «Спартак», «Динамо» и «Ахмат». Ранее издание Metaratings сообщило, что 33-летний спортсмен покинет "Ахмат" по договоренности с клубом и попробует перейти в один из московских или зарубежных клубов.
РБК спорт 01:00
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СМИ: Глушаков сообщил «Спартаку» о готовности вернуться

Советский спорт 02:45
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Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо». «Ахмат» – его запасной вариант

Sports.ru 02:31
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Глушаков предложил свои услуги «Динамо» и «Спартаку»

Metaratings 02:19
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