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Глушаков: зашлифовал вечерок приятной тренировкой
Sports.ru
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Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков показал, как поддерживает физическую форму во время перерыва в РПЛ из-за пандемии коронавируса.В источнике
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«Зашлифовал вечерок приятной тренировкой». Глушаков позанимался на беговой дорожке

Sports.ru 09:55
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Глушаков: зашлифовал вечерок приятной тренировкой

Футбол России 09:53
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Денис Глушаков: зашлифовал вечерок приятной тренировкой

Чемпионат 09:25
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