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«Торпедо» объявило о назначении Маслова президентом клуба
Bookmaker-ratings.ru
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  • Спорт-Экспресс
Бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов официально назначен на пост президента московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщается на сайте клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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Маслов назначен президентом «Торпедо»

Матч ТВ 14:03
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Маслов назначен президентом «Торпедо»

Sportbox.RU 14:03
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Официально: Маслов назначен президентом «Торпедо»

Советский спорт 13:08
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