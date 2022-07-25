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Денису Черышеву не поступали предложения от испанских клубов

Российский полузащитник Денис Черышев не получал предложений о контракте от испанских клубов, пишет Marca.
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Отмечается, что пока интереса со стороны каких-либо команд не зафиксировано.
Sport24.ru
В прошлом сезоне российский вингер провёл 20 матчей во всех турнирах, забил мяч и отдал две результативные передачи.
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Футболист выступал за «Валенсию» с июля 2019 года, игрок покинул испанский клуб по окончании сезона-2021/22.
Спорт-Экспресс
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