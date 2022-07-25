MetaratingsДенису Черышеву не поступали предложения от испанских клубовРоссийский полузащитник Денис Черышев не получал предложений о контракте от испанских клубов, пишет Marca.MetaratingsОтмечается, что пока интереса со стороны каких-либо команд не зафиксировано.Sport24.ruВ прошлом сезоне российский вингер провёл 20 матчей во всех турнирах, забил мяч и отдал две результативные передачи.LegalbetФутболист выступал за «Валенсию» с июля 2019 года, игрок покинул испанский клуб по окончании сезона-2021/22.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руMetaratingsSportbox.RUBookmaker-ratings.ruSoccer.ruSports.ruSport24.ruГазета.RuЧемпионатBetassistБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииMarca: Черышевым не интересуется ни один клуб. Он готовится к сезону самостоятельноЧемпионат19:22Черышев тренируется самостоятельно, испанские клубы не проявляют к нему интересBetassist17:28Денису Черышеву не поступали предложения от испанских клубовMetaratings17:10У Черышева нет ни одного предложения (Marca)Бомбардир.рувчера в 16:42Полузащитник Денис Черышев после ухода из «Валенсии» продолжает оставаться без командыSports.ruвчера в 16:30Marca: у Черышева нет предложений от испанских клубовСпорт-Экспрессвчера в 16:07В Испании рассказали об отсутствии предложений у ЧерышеваSportbox.RUвчера в 15:46Показать ещёОценить2