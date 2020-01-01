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Депай подтвердил интерес «Барселоны»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
Ранее сообщалось, что трансфер инициировал новый тренер каталонцев Рональд Куман. Форвард «Лиона» Мемфис Депай подтвердил информацию о возможном переезде в чемпионат Испании.В источнике
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Депай подтвердил интерес «Барселоны»

Советский спорт 01:29
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Депай ответил на вопрос о трансфере в «Барселону»

Евро-футбол.ру 01:12
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Депай отреагировал на интерес со стороны «Барселоны»

Матч ТВ 00:56
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