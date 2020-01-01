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Депай подтвердил интерес «Барселоны»
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Ранее сообщалось, что трансфер инициировал новый тренер каталонцев Рональд Куман. Форвард «Лиона» Мемфис Депай подтвердил информацию о возможном переезде в чемпионат Испании.В источнике
Подробнее о событии
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Мемфис Депай: «Знаю об интересе „Барселоны“. Завтра поговорю с руководством „Лиона“»

Спорт-Экспресс 02:16
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Депай о «Барсе»: «Знаю, что интерес есть. Завтра я пообщаюсь с «Лионом»

Sports.ru 01:56
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Депай подтвердил интерес «Барселоны»

Советский спорт 01:29
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