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Депай подтвердил интерес «Барселоны»
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Ранее сообщалось, что трансфер инициировал новый тренер каталонцев Рональд Куман. Форвард «Лиона» Мемфис Депай подтвердил информацию о возможном переезде в чемпионат Испании.В источнике
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Депай начинает переговоры с «Лионом» по своему трансферу в «Барселону»

Матч ТВ 00:58
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Депай начинает переговоры с «Лионом» по своему трансферу в «Барселону»

Sportbox.RU 00:58
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Депай: «Знаю об интересе со стороны „Барселоны“»

Sport24.ru вчера в 03:34 
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