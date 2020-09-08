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Депай подтвердил интерес «Барселоны»
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Ранее сообщалось, что трансфер инициировал новый тренер каталонцев Рональд Куман. Форвард «Лиона» Мемфис Депай подтвердил информацию о возможном переезде в чемпионат Испании.В источнике
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Депай: «Знаю об интересе со стороны „Барселоны“»

Sport24.ru 03:34 
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Мемфис Депай: «Знаю об интересе „Барселоны“. Завтра поговорю с руководством „Лиона“»

Спорт-Экспресс 02:16
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Депай подтвердил интерес «Барселоны»

Советский спорт 01:29
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